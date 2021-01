Votação decorre até às 19 horas

O eleitor que queira votar pode fazê-lo até às 19 horas, tal como está determinado no direito de voto, apesar do recolher obrigatório na Madeira aos fins-de-semana até ao final de Janeiro proibir a circulação na via pública a partir das 18 horas.

Assim, saiba que as urnas fecham mesmo às 19 horas e não às 17 horas, apesar das muitas dúvidas que possam ter surgido junto dos eleitores.

Precavendo essa situação, tal como acontece no continente onde o recolher obrigatório deveria ser a partir das 13 horas deste domingo, foi criada uma excepção legal que permite ao eleitor de última hora deslocar-se já depois das 18 horas para ir votar a tempo antes do fecho das runas às 19 horas.

Refira-se que depois das 19 horas, só quem se encontre dentro da assembleia de voto, de acordo com a Comissão Nacional de Eleições (CNE), incluindo os membros das mesas, poderá exercer o seu direito de voto. Nesse sentido, se ainda não votou, tem tempo de o fazer e regressar a casa.