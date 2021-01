Benfica e Sporting de Braga tentam juntar-se ao Sporting na final

O Benfica, com cinco baixas devido à covid-19, e o detentor Sporting de Braga defrontam-se hoje em Leiria na segunda meia-final da Taça da Liga em futebol, tentando juntar-se na final ao Sporting, que eliminou o FC Porto.

Os 'encarnados' têm 17 infetados na estrutura, entre os quais cinco futebolistas, Gilberto, Vertonghen e Grimaldo, habituais titulares na defesa 'encarnada', Diogo Gonçalves e Luca Waldschmidt.

Ainda de acordo com algumas notícias, Everton teve um teste negativo, mas estará em isolamento, pelo que também poderá ser baixa para Jorge Jesus, que teve síndromas gripais, mas estará em Leiria, ao contrário de quase todos os adjuntos.

O técnico dos 'encarnados' não fez sequer a antevisão do encontro, ao contrário do treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, que garantiu uma equipa na "máxima força" e prometeu fazer um "grande jogo e vencê-lo".

Os 'encarnados' procuram a oitava final e sexta com Jorge Jesus, que soma seis títulos, cinco pelo Benfica, na primeira passagem, e um pelo Sporting, enquanto os bracarenses tentam a quarta, sendo que bateram o FC Porto em 2012/13 e 2019/20 e foram derrotados pelo Moreirense em 2016/17.

Carvalhal também soma um troféu, que conquistou na primeira edição, em 2007/08, ao serviço do Vitória de Setúbal, numa final com o Sporting resolvida no desempate por grandes penalidades (3-2), após um 'nulo' nos 90 minutos.

Na final da edição 2020/21, marcada para sábado, já está o Sporting, depois de vencer na terça-feira o FC Porto, por 2-1, com dois golos do suplente Jovane Cabral na parte final, aos 86 e 90+4 minutos, 'anulando' o tento de Marega, aos 79.

O encontro entre o Benfica e o Sporting de Braga realiza-se no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a partir das 19:45, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.