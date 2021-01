Convenção na Saúde convence menos de metade dos médicos

'Menos de metade dos médicos aceita descontos no privado'. Esta é a manchete da edição impressa desta quarta-feira do DIÁRIO.

A notícia em destaque revela que dos 1.085 profissionais inscritos na secção da Madeira da Ordem dos Médicos, apenas 495 aderiu à Convenção estabelecida com a Secretaria da Saúde que permite aos utentes uma comparticipação pública das despesas.

Nesta quarta-feira fique também a saber que o Governo Regional está a estudar um confinamento parcial, muito por causa dos “comportamentos irresponsáveis” que têm sido visíveis nas tascas de poncha. As novas medidas restritivas devem vigorar a partir da próxima semana, isto porque os casos de COVID-19 não param de aumentar na Madeira: ontem foram mais 138 casos confirmados e dois óbitos a lamentar.

Na edição de hoje leia também a entrevista ao enfermeiro e escritor, Sidónio Faria, que critica o “desleixo de muitos” e partilha o medo de quem está na linha da frente do combate à pandemia.

O DIÁRIO faz também o rescaldo do primeiro dia do julgamento da sociedade anónima desportiva do Marítimo e de cinco dirigentes, acusados dos crimes de fraude fiscal qualificada e fraude contra a Segurança Social. Os dirigentes do Marítimo não falaram e três representantes do clube tiveram lapsos de memória ao serem confrontados, pelo colectivo de juízes, sobre o esquema de fuga fiscal posto em prática. Já a PJ garante que houve pagamentos por baixo da mesa.

Na área do Desporto, fique a saber que as equipas madeirenses das modalidades desportivas não competem há três meses. Ao todo, são já quase 300 jogos que foram adiados.

Nesta quarta-feira leia também que a polémica das areeiras chega ao Ministério Público, com o PS a acusar os líderes parlamentares do PSD e do CDS de prevaricação.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje, com o seu DIÁRIO.