Jogo entre Vitória de Guimarães e Farense novamente adiado devido ao gelo

O jogo Vitória de Guimarães-Farense, da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, foi adiado pela segunda vez, devido ao gelo sob parte do relvado do Estádio D. Afonso Henriques, informou hoje o clube algarvio.

"Relvado condicionado pelo gelo adia o jogo Vitória SC-SC Farense, ficando assim com data por definir", lê-se numa mensagem publicada pelo Farense, na sua página oficial na rede social Instagram.

O Vitória também já confirmou à imprensa que o jogo "não se realiza hoje", através de uma mensagem do departamento de comunicação.

O jogo foi reagendado para as 18:00 de hoje, depois de não se ter realizado no horário inicialmente previsto, às 18:00 de sábado, também devido ao gelo existente na zona sul do relvado, onde a exposição solar é menor.

Tal como no sábado, o árbitro Fábio Veríssimo atrasou o início do jogo por 30 minutos e voltou ao relvado às 18:30 para o testar.

Ao testar uma área do relvado entre as bancadas sul e nascente do Estádio D. Afonso Henriques e uma outra área entre as bancadas sul e poente, o juiz da Associação de Futebol de Leiria deslizou, mostrando que o relvado estava ali escorregadio.

Fábio Veríssimo desceu ao balneário sem tomar uma decisão definitiva e voltou ao relvado com o capitão do Vitória de Guimarães, André André, e o do Farense, Ryan Gauld, dando-lhes a oportunidade de verificarem o estado do terreno.

Todos os elementos em campo recolheram de novo ao balneário, antes das luzes fotovoltaicas que estiveram a aquecer as zonas afetadas ao longo do dia, serem de novo ligadas às 19:00, antes de se conhecer uma decisão oficial.

No sábado, alguns funcionários do clube tentaram derreter esse gelo, resultante da temperatura a rondar os zero graus que se tem sentido na 'cidade berço', com picadores e com água quente, esforço que não foi realizado hoje.