O candidato André Ventura e o Presidente Marcelo nota 19

O Porto Santo recebeu por estes dias o ilustre Presidente da República. Apesar de ter comunicado que seria um descanso rápido de miniférias sem agenda oficial, o cargo de Estado não teve folga. Os diferentes noticiários revelaram as experiências do Presidente / cidadão Marcelo no paraíso do Atlântico com evidentes tendências. A aproximação do calendário eleitoral para as presidenciais não poupou “O Presidente dos abraços e das selfies” nem “O cidadão Marcelo”.

Ao mesmo tempo André Ventura, o anunciado candidato opositor a Marcelo estava numa campanha com um objetivo aparentemente legítimo, mas no mínimo estranha e a polémica instalou-se. “Sou adotada, angolana, os meus pais são Chega”… não lembra a ninguém… realmente!

Marcelo nascido em 1948 e André em 1983 têm em comum o facto de serem licenciados em Direito. Ambos com percurso académico de mérito, com ressalva de tempos diferentes, em Universidades diferentes (o primeiro na Clássica, o segundo na Nova de Lisboa), mas com a mesma nota final: 19 valores.

Quando o Deputado André nasceu, já o Presidente Marcelo dava cartas no mundo da política partidária e na vida académica. Marcelo foi eleito Presidente do Partido Social Democrata em 1996 quando André iniciava a sua adolescência. André esteve nas fileiras do PSD, foi candidato autárquico e anunciou uma candidatura contra Rui Rio em 2017 que não aconteceu (diria eu infelizmente). O currículo disponível no site da Assembleia da República revela um percurso interessante, além da sua reconhecida retórica no debate político.

Presidenciais (e autárquicas) no próximo ano, a seu tempo! Seria avisado um ano 2020 focado na grande pandemia COVID-19 com todas as necessárias cautelas de saúde pública. A opinião do Presidente da República sobre o uso de máscara na Madeira pode dar mais um título de jornal, mas não esqueçamos a essência. Todas as recomendações são no caminho da prevenção. As máscaras são necessárias para cada um de nós estar protegido! Não são um adorno de moda… nem um capricho para os dias do rali.

OITO anos de Banco Alimentar na Madeira

É obrigatório fazer um reconhecimento público ao excelente trabalho de Fátima Aveiro, Presidente do Banco Alimentar na Madeira, na dupla qualidade de Presidente da Associação Mão Solidária. Passaram 8 anos e hoje os desafios são ainda maiores para todo o setor social. A Pandemia COVID-19 infelizmente tem tido consequências negativas para a atividade económica com a redução do rendimento e o drama do desemprego. O reforço de verbas por parte do Orçamento Regional terá maior eficácia na abrangência das situações de necessidade com o apoio do setor social. O Banco Alimentar tem a virtude de atuar na retaguarda de apoio às Instituições que por sua vez têm a sua relação direta com os cidadãos. Todos juntos, tentemos ajudar quem precisa.