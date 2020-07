Eduardo Jesus enaltece "oferta cultural diversificada em património madeirense"

O primeiro concerto do projecto 'Summer Sounds' aconteceu, esta tarde, no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's, pela mão de Gualberto Anjo e Vítor Anjo.

Este é um projecto do Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura e alterna, às sextas-feiras, com o 'Magnólia Sunset'.

Na ocasião, Eduardo Jesus salientou a oportunidade de "fruição destes momentos de oferta cultural bastante diversificada em património que é da Região Autónoma da Madeira", que abrange vários concelhos da Região (como é o caso de São Vicente e Machico).

Além disso, sublinhou o secretário com a pasta do Turismo e Cultura, estes concertos permitem aos artistas regionais possam voltar a actuar após a fase de confinamento devido à pandemia.

Na próxima sexta-feira, 31 de Julho, o programa da Direcção Regional da Cultural prossegue, com a actuação da banda Stardust Acoustic Project, pelas 19 horas, nos jardins da Quinta Magnólia.

A entrada é gratuita mediante a apresentação de bilhetes, que podem ser adquiridos na próxima semana, no Posto de Informação Turística, na Avenida Arriaga.