Passageiros para a Madeira já podem fazer o teste de Covid-19 no Algarve

Os passageiros que pretendem viajar para a Madeira podem, desde ontem, realizar o teste de despiste à Covid-19 no Algarve. Para o efeito, o Governo Regional celebrou um acordo com o Algarve Biomedical Center (ABC), instituição fundada pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve e a Universidade do Algarve.

As colheitas de material biológico serão realizadas entre as 17h30 e as 20h00, no Estádio do Algarve (Faro). Tal como acontece noutros pontos do país, os testes são gratuitos para os passageiros (os custos são suportados pelo Orçamento Regional) e o agendamento pode ser feito através de e-mail ([email protected], com título “Viagem à Madeira” e referência no corpo de email ao código postal de residência) ou por telefone (966418469, entre as 15h00 e as 19h00). Quer no momento do agendamento quer aquando da realização do teste, são necessários: nome, telefone, e-mail e número do cartão do cidadão/número do Serviço Nacional de Saúde do passageiro; morada do destino na Madeira; cópia do bilhete de avião/recibo da viagem.

Este é o sétimo ponto de realização de testes no território continental para passageiros com destino à Madeira, sendo que os outros situam-se em Lisboa (dois), Porto, Coimbra, Vila Real e Barcelos.

As dificuldades no agendamento de testes no continente têm sido motivo de queixas por parte de passageiros. De modo a ultrapassar o problema, o Governo Regional e o IASAÚDE estão em negociações para alargar o número de laboratórios disponíveis para o procedimento.