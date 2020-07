Tempo quente em praticamente toda a ilha da Madeira

Embora o extremo da temperatura do ar até às 14 horas (meio-dia solar) desta segunda-feira, dia 27 de Julho, tenha sido registado no Funchal/Observatório (26,9ºC), é na costa Norte e regiões montanhosas da Madeira onde a temperatura já registou valores de aviso amarelo.

A Norte o tempo quente faz-se sentir sobretudo em São Vicente (26,6ºC), na Ponta de São Jorge (24,8ºC) e no Porto Moniz (24,1ºC), enquanto nas terras altas a elevada temperatura, até a última hora, ‘amarelou’ no Pico do Areeiro (25,4ºC).

Apenas uma das 21 estações meteorológicas do IPMA (ainda) não atingiu, hoje, a fasquia dos 20 graus Celsius. Caso do Lombo da Terça, nas Achadas da Cruz, que acumula os extremos da temperatura, tanto mínima (11,8ºC) como máxima (18,4ºC), e é também a única com registo de precipitação (0,1 mm) ocorrida ao início da manhã.