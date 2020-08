“CDS não é moça do PSD”, alerta Rui Barreto

Rui Barreto quer definir urgentemente com Miguel Albuquerque a estratégia conjunta para as Autárquicas. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira avança ainda que o líder do CDS quer uma coligação nos 11 concelhos, com representatividade dos dois partidos, é a opção reclamada até porque os centristas recusam “servir apenas para noites de aflição”. Já no Porto Santo, à espera do Presidente da República, José Manuel Rodrigues entende que PSD e CDS já deviam ter declarado apoio à recandidatura de Marcelo.

Nesta edição saiba ainda que a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) reclama 25 milhões ao Funchal. O Governo lamenta calote e falta de vontade para um acordo de pagamento, enquanto a Câmara Municipal do Funchal garante que cumprirá determinações legais.

Destaque também para os quase 10 mil empregos perdidos, que tornam já a Madeira na segunda região do País com maior taxa de desemprego.

'Embaixadores vão acolher alunos em ano sem praxe' e 'Estratégia de habitação carece de maior clareza' são os restantes temas que surgem na capa do DIÁRIO.