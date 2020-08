Tudo a postos para o 'Tributo a Centenário de Amália' no Porto Santo

É já daqui a pouco, pelas 22h30, Vânia Fernandes actua no Centro de Congressos do Porto Santo, com 'Tributo a Centenário de Amália'. A cantora madeirense será acompanhada por Marco Abrantes na viola e por Pedro Marques na guitarra portuguesa.

O espectáculo está inserido no evento 'Cultura Activa', que é organizado pelo DIÁRIO em parceria com a Câmara Municipal Local. Os bilhetes podem ser adquiridos no centro de congressos na entrada do espetáculo

Recorde-se que o evento arrancou com a estreia de uma nova produção dos 4Litro, intitulada ‘Férias com o Morto’. Ontem e anteontem, subiram ao palco 'Os Ridículos', com Nuno Morna e Paulo Lopes a arrancarem gargalhadas ao público com as suas piadas 'sui generis'.