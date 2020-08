Terça-feira quente com água do mar a rondar os 24 graus

Para esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de céu muito nublado em toda a Região, à excepção da vertente sul da ilha da Madeira, onde se esperam poucas nuvens.

Para as vertentes norte e terras altas estão previstos aguaceiros.

No geral, o vento deverá soprar de fraco a moderado, entre 10 a 30 quilómetros por hora, de nordeste, por vezes forte, até 40 quilómetros por hora, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas. Já no Funchal, o IMA prevê que o vento não alcance os 15 quilómetros por hora.

No mar, as ondas estarão de noroeste na costa norte, com 1,5 a 2 metros. Na costa sul, as ondas de sueste não deverão ultrapassar o 1 metro. A temperatura da água do mar deverá andar pelos 23/24 graus.

A temperatura máxima na Madeira aponta para os 27 graus e a mínima para os 22 graus, e no Porto Santo para os 25 e 21 graus, respectivamente.