Interrompido ciclo de 18 noites tropicais consecutivas no Funchal

Apesar do calor que se tem feito sentir neste soalheiro (a sul) mês de Julho e de ter sido emitido aviso amarelo para todo o Arquipélago da Madeira para o tempo quente que deve predominar nos próximos dias, a última noite interrompeu o maior ciclo deste Verão de noites tropicais consecutivas no Funchal/Lido, depois de 18 dias consecutivos em que a temperatura do ar na referida estação meteorológica manteve-se, inclusive durante a noite, sempre acima dos 20 graus.

O ciclo recorde de noites tropicais em 2020 na Madeira começou no passado dia 6, onde a temperatura mínima mais baixa registada no Lido foram 20,1 graus Celsius. Desde então para cá este extremo da temperatura mínima só foi superado ao final da madrugada de hoje: 20,0ºC/6 horas; 19,9ºC/7h; 19,8ºC/8h.

Ontem a temperatura mínima no Funchal/Lido tinha sido 21,2ºC, tendo a noite mais tropical ocorrido no dia 15 com 21,9ºC de mínima mais baixa.