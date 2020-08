Santa Cruz - A CDU continua no combate

Aquela «rapaziada verde», populista, ex-socialista, ex –centrista (CDS), ex-MPT, ex-PSD, aquela gente esbanja o erário camarário, recebe muito e produz pouco, vive da demagogia e da propaganda política.

São uns « coitadinhos», tocam música, vão às missas na campanha eleitoral, choram ao coração do povo, para lhes dar o voto, quiçá para irem para o Céu…

Tal como os fariseus, dizem-se nem de esquerda ( lagarto lagarto) nem de direita ( meu DEUS do Céu) são sociais, praticam a caridade e irritam-se com a luta da CDU , que não se deixa comprar e mantém a luta acesa contra este oportunismo.

Para poderem ser caritativos queriam uma cantina municipal, para dar uma sopinha aos famintos , com fotos a praticar a boa acção, e com o dinheiro dos impostos da Região.

O CDS encheu os bolsos ao JPP, o líder municipal do Movimento era do CDS, sua mulher era vereadora , o PS andava eufórico aos beijos com o« Rei de Gaula» , os do BE desapareceram e a senhora do PAN saiu de cena ,em breve virão com bandeiras , música e canetas animar a festa quando houver eleições autárquicas.

A CDU denunciou a bandalhice do caso dos feirantes do Santo da Serra, hoje resolvido contra a vontade do JPP.O recurso á violência policial foi tão grande que Edgar Silva afirmou que esta situação de recurso à carga policial revela falta de cultura democrática e mais disse « O JPP conseguiu fazer aquilo que nem no tempo de arrogância do jardinismo aconteceu».

O Mercado de Santa Cruz, uma infraestrutura de extrema importância do Concelho, encontra-se degradada, está sem dinâmica e incapaz de servir dignamente nos dias de hoje.

Os transportes públicos são uma desgraça, e os existentes nem sempre se ajustam às necessidades das populações quanto a horários e regularidade.

O litoral do concelho é nalgumas áreas uma lixeira, noutras está submetida à especulação imobiliária. O Porto Novo é uma escândalo, um atentado ambiental e o Portinho que tem uma belíssima praia ,uma das ainda não privatizadas tem para lá prometido um hotel há mais de dez anos e já mudou de proprietário diversas vezes sem sair do papel pardo… é um produto de alto risco tóxico.

A ausência de um POOC, Plano de Orla Costeira facilita as negociatas quer do poder autárquico, quer regional em ligação com o poder económico.

A água para agricultura é uma miragem , quer seja no sitio do Salão, Palmeira ou Regadinhas os regantes queixam-se de falta de água para produção agrícola, mas o JPP manda o assunto para canto , recebe bem o IMI rústico e quando há mudança de proprietário enche o papo com o chorudo IMT muitas vezes superior ao valor da venda, mas a desculpa é que essa avaliação é das Finanças, porém o município fica com 98% da receita e só 2% vai para a AT.

Os poios estão abandonados: nem agricultura familiar nem ecológica, em breve os muros de suporte dos poios serão pintados de verde assim corrige-se a paisagem !

Quanto ao saneamento básico é inconcebível que não exista rede de esgotos que dê resposta ás necessidades da população. Na Mãe de Deus existem edifícios que não estão ligados á rede de esgostos , sendo necessário carros para recolha dos dejectos para drenar as fossas sépticas. No sítio do Castelo/ Caniço de um lado da rua existe rede do outro não . Também no Porto Novo (naquela celebre urbanização que levou o empreiteiro á falência quando estava a construir casas para os pobres e agora é urbanização de luxo), não existe rede de esgotos

A taxa de protecção civil aplicada unicamente neste concelho na ilha da Madeira serve só para propaganda.

Urge combater esta gestão autárquica de Santa Cruz para nos livrar do mal e construir uma alternativa política , com uma politica diferente , com a participação activa da CDU.