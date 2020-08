'Faça Férias no Funchal', apela a CMF

A Câmara Municipal do Funchal lançou, este fim de semana, mais uma iniciativa no sentido de atrair o mercado regional a fazer férias no concelho. O programa 'Faça Férias no Funchal' foi elaborado pelos serviços municipais com o propósito de chegar a todos os madeirenses, no sentido de que, em 2020, estes não só façam as suas férias cá dentro, como desfrutem delas ao máximo, conhecendo tudo o que a sua capital tem para oferecer.

Desde o início do período de desconfinamento, a Câmara Municipal do Funchal tem-se desdobrado em iniciativas no sentido de promover o Funchal, este Verão, como um lugar de experiências únicas, um destino turístico que é famoso e histórico, mas que está recheado de segredos para descobrir, mais vezes do que podemos imaginar, por todos quantos aqui vivem. Do mar à montanha, da cultura à gastronomia, das experiências radicais ao património e à paisagem, o Funchal tem um mundo para oferecer" disse o Presidente, Miguel Silva Gouveia.

“Sabendo que hoje, o papel dos madeirenses é mais importante do que nunca no apoio à economia local, ao comércio e à restauração das cidades, e aos sítios e negócios de que mais gostamos, por isso apelamos à confiança nesta capital atlântica por excelência, e encorajamos a população a aproveitar ao máximo os recantos e possibilidades da nossa cidade. Com este roteiro de férias elaborado pela CMF para todos os madeirenses, a baixo custo e em segurança, toda a gente pode aproveitar o seu período anual de descanso sentindo-se em casa, e é esse o desafio que deixamos: este ano, façam férias no Funchal e surpreendam-se com a vossa cidade" acrescentou o autarca.

O programa 'Faça Férias no Funchal' propõe, ao longo de 20 páginas, um roteiro de 7 dias de lazer e cultura na cidade. O documento está repleto de curiosidades e alusões históricas, incentivando a que todos o consultem ao longo de cada percurso diário, descobrindo dessa forma, novos detalhes, pormenores e histórias sobre a cidade e os lugares que se frequentam todos os dias. No programa são sugeridos tanto os locais mais emblemáticos da cidade, do passado e do presente, incluindo o património, o comércio e os serviços, como recantos e segredos perfeitamente desconhecidos, também com propostas fora do comum para viver as experiências únicas que uma cidade com mais de 500 anos como o Funchal tem para oferecer.

A CMF tem para entregar cerca de 2000 exemplares em papel deste guia em todas as Juntas de Freguesia do concelho, nos Complexos Balneares e em serviços municipais como a Loja do Munícipe, o Balcão do Investidor, a Biblioteca Municipal, o Teatro Baltazar Dias e os Museus Municipais, entre outros. O programa está igualmente disponível no site oficial da CMF e será enviado digitalmente para grupos interessados e todos quanto o solicitem à autarquia.