SESARAM abre “processo de investigação" a morte no Hospital

O SESARAM confirmou, esta tarde, o falecimento de um utente do sexo masculino, idade 54 anos, que se encontrava internado no piso sétimo do Hospital Nélio Mendonça, pouco antes das 02h00 de hoje. No seguimento do sucedido será aberto um processo de investigação.

“Apurou-se que o utente partiu o vidro da janela e danificou o estore de proteção da enfermaria. Foi encontrado sem vida junto a zona técnica do rés-do-chão”.

No comunicado enviado às redacções, o SESARAM lamenta o sucedido e expressa condolências à família enlutada. À família foi ainda disponibilizada ajuda psicológica.