Museu Vicente's assinala Dia Mundial da Fotografia

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, associou-se às comemoração do Dia Mundial da Fotografia, participando num encontro com 12 utentes da Associação de Desenvolvimento Garouta do Calhau, que decorreu hoje, no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's.

A actividade foi programada pelo Serviço Educativo do museu.

"Estas pessoas tiveram a experiência de tirar fotografias num estúdio, conforme existia desde meados do século passado Eduardo Jesus



Recorde-se que a comemoração do Dia Mundial da Fotografia prossegue, esta tarde, com a abertura gratuita do museu, estando disponibilizados os cenários do século XIX ao público em geral para registos de imagens.