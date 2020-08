Museu de Fotografia assinala 148.º aniversário do nascimento da princesa Maria Luísa

O Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s assinala o 148.º aniversário do nascimento da princesa Maria Luísa (Francisca Josefa Luísa Augusta Maria Cristina Helena), prima do Rei Jorge V, de Inglaterra (1865-1936) e uma das netas da rainha Vitória, do Reino Unido (1819-1901).

Na sua página de Facebook, disponibiliza algumas fotografias tiradas na Madeira.