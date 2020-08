Viaturas e embarcações fiscalizadas no Porto Santo

Várias viaturas e algumas embarcações foram hoje fiscalizadas no Porto Santo, no Porto de Abrigo, no âmbito de uma acção conjunta entre a GNR, SEF e Alfândega.

Já nesta última terça-feira, a GNR e a brigada cinotécnica realizaram uma fiscalização ao voo proveniente do Porto, da TAP, que chegou à ‘ilha dourada’, por volta das 15h50.

É bem provável, por causa do movimento que a ‘ilha dourada’ tem neste mês de Agosto, que este tipo de cooperação venha repetir-se ainda neste Verão.