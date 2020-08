Há 20 anos lei do mecenato complicava cerimónia de inauguração do aeroporto

A remodelação do Aeroporto Internacional da Madeira que passou a ter a estrutura actual, aconteceu a 15 de Setembro de 2000 mas, menos de um mês antes da cerimónia, a polémica era grande.

Na edição de 19 de Agosto de 2000, o Diário de Notícias noticiava, em manchete, o impasse criado em torno dos benefícios de mecenato que deveriam ser atribuídos às empresas patrocinadoras da inauguração.

A Lei do Mecenato determinava que este estatuto só fosse concedido mediante regras apertadas e a empresa contratada para a cerimónia, a Edicarte, ainda não o tinha recebido.

Se a situação não fosse resolvida rapidamente, os patrocinadores ficavam numa situação complicada.

Na mesma edição eram notícia as férias do presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, no Porto Santo e as 'aulas de autonomia' que dava aos turistas continentais.

