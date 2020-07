A 23 de Julho de 2000, o DIÁRIO dava conta de que o secretário regional da Economia, Pereira de Gouveia, queria pôr a ANAM a vender o aeroporto e a desempenhar um papel de promoção da Madeira no exterior. Deixaria de ser uma empresa de engenharia, como até então, e passava "a enfatizar as questões de 'marketing'". Isto a partir de 16 de Setembro, um dia depois da inauguração da obra que marcou aquele mandato do Governo.