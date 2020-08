'A Pipoca Mais Doce' despede-se do Porto Santo e promete voltar para o ano

A 'blogger' Ana Garcia Martins, mais conhecida por 'A Pipoca Mais Doce', despediu-se do Porto Santo, onde esteve de férias.

Esta foi a terceira vez que esteve a descansar na 'Ilha Dourada' e promete voltar para o ano.

Porta-te bem, ilha. Voltamos para o ano" 'A Pipoca Mais Doce' no Instagram.

As férias foram tudo o que queríamos: descanso, descanso e mais descanso. Foi a nossa terceira vez no Porto Santo e acabamos sempre a dizer “para o ano voltamos” 'A Pipoca Mais Doce' no Instagram.



Ana Garcia Martins esteve de férias no 'Ilha Dourada' com o marido, o empresário Ricardo Martins Pereira, do blogue 'O Arrumadinho'.

Durante a sua estadia, aproveitou para fazer praia, onde se mostrou várias vezes fascinada com o areal dourado.

Recorde-se que 'A Pipoca Mais Doce' foi, durante três meses, comentadora do reality show ‘Big Brother’, da TVI, cuja vencedora desta edição foi Soraia.