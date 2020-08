'A Pipoca Mais Doce' faz "seis quilómetros" e posa em biquíni no Porto Santo

A 'blogger' Ana Garcia Martins, mais conhecida por 'A Pipoca Mais Doce', aproveitou a estadia no Porto Santo para passear no areal dourado. Hoje, depois de fazer "seis quilómetros", posou em biquíni, onde mostra a boa forma física.

A primeira semana de férias decorre dentro do esperado: praia, praia, praia, ler, ler, ler, comer, dormir. O máximo de actividade é o passeio diário à beira-mar. Hoje foram seis quilómetros, o que já é um bocado esticado para quem vinha preparada para não mexer o rabo. Vidas" escreveu na legenda da fotografia publicada no Instagram.

Fascinada com a 'Ilha Dourada', Ana Garcia Martins também publicou uma imagem das casas situadas à beira-mar, com a legenda: "La isla bonita".

Recorde-se que 'A Pipoca Mais Doce' está de férias no Porto Santo com o marido, o empresário Ricardo Martins Pereira, do blogue 'O Arrumadinho'.