Imagens captadas nos Prazeres mostram intervenção do helicóptero a extinguir fogo

O fogo que deflagrou, esta manhã, nos Prazeres já foi dado como extinto, continuando os bombeiros no local por uma questão de prevenção.

As chamas chegaram a estar próximas de habitações e de armazém, mas foram debeladas pelos bombeiros com a ajuda do helicóptero, que efectuou várias descargas no local.

De recordar que, as chamas lavraram no sítio dos Picos, onde na sexta-feira tinha deflagrado um outro incêndio.