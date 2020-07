Bombeiros combatem incêndio nos Canhas

Um incêndio que deflagrou nos Canhas, acima do Parque Empresarial, está a ser combatido pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, desde as 14h40.

Segundo foi possível apurar, o helicóptero de combate a incêndios também está a caminho do teatro de operações, que conta com dois focos de incêndio.

A corporação local accionou três veículos pesados e um veículo ligeiro para fazer frente às chamas.

Entretanto, o incêndio que, esta manhã deflagrou no Jardim da Serra, foi dado como extinto.

De recordar que, no local estiveram três corporações e o helicóptero de combate a incêndios.