D.A.M.A. actuam hoje no festival on-line do Madeira Shopping

Depois Carolina Deslandes, hoje é a vez dos D.A.M.A. actuarem no festival on-line do Madeira Shopping. O espectáculo realiza-se, a partir das 18h30, e terá a duração de 15 minutos.

As pessoas que estiverem no Madeira Shopping, poderão aceder ao concerto através de QRcodes que vão estar presentes em locais estratégicos, como as zonas de restauração e de acesso às lojas ou serviços. Desta forma, os visitantes poderão interagir com a banda nacional, enquanto aguardam a sua vez para entrar nas lojas.

Este é o último espectáculo do evento. Por aquele palco virtual passaram artistas, como Agir, Carolina Deslandes e Gisela João.

Recorde-se que o festival é promovido pela Sonae Sierra e decorreu em 14 centros comerciais do grupo.

Os D.A.M.A. são constituídos por Francisco Maria Pereira (Kasha), Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho.

'Era Eu' foi uma das músicas mais tocadas em 2017 e o vídeo, realizado por Boy-friend 1, já conta com mais de 12 milhões de visualizações.