Miro Freitas realizou primeiro de cinco concertos on-line

Miro Freitas realizou ontem, na Ilha Pneu, em Santo António, o primeiro de cinco concertos on-line, cujo objectivo é ajudar a sua equipa, depois de terem sido cancelados e adiados os seus espectáculos devido à pandemia.

Tal como o DIÁRIO noticiou em primeira mão, os 'shows' on-line irão se realizar todos no mês de Agosto (um em cada sábado), pelas 21h30, sendo que os restantes quatro serão escolhidos pelo público, num anúncio que será posteriormente feito nas redes sociais do cantor madeirense.

Os concertos, que são transmitidos em directo para a sua página de Facebook, podem ser realizados em qualquer parte da ilha e, neste caso, ganha a maioria.

As doações podem ser feitas através do Iban PT 50 0018 0008 0132 6403 0208 8 ou do MB Way 925 870 777.