Este sábado há concerto on-line do cantor madeirense Miro Freitas

É já amanhã, na Ilha Pneu, em Santo António, pelas 21h30, que se inicia o ciclo de cinco concertos on-line de Miro Freitas.

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, trata-se de um evento solidário, desta vez, para ajudar a sua equipa, tendo em conta que os seus espectáculos foram quase todos adiados ou cancelados devido à covid-19.

Eu e a minha equipa contávamos com dezenas de ‘shows’ na Região e pelo mundo fora e agora estamos sem trabalho até ao final de 2020” lamentou Miro Freitas.

Recorde-se que, em Maio, o cantor realizou uma iniciativa solidária, intitulada 'Vamos Lutar', para ajudar famílias carenciadas da Madeira, que passam dificuldades devido à pandemia.

Cinco espectáculos solidários

O artista, mais conhecido por ‘menino do povo’, irá realizar um total de cinco ‘shows’ on-line em Agosto (um em cada sábado). Os restantes serão escolhidos pelo público, num anúncio que será posteriormente feito nas redes sociais do cantor madeirense.

Os concertos podem ser realizados em qualquer parte da ilha e, neste caso, ganha a maioria. Os espectáculos, que serão transmitidos em directo para as redes sociais do artista, incluem a actuação de Miro Freitas, assim como das bailarinas e restante equipa.

O cantor madeirense espera que as pessoas adiram a este evento solidário, até porque “se correr bem, pode se repetir em Setembro”.

As doações podem ser feitas através do Iban PT 50 0018 0008 0132 6403 0208 8 ou do MB Way 925 870 777.

Recorde-se que, em Maio, Miro Freitas lançou um novo tema original, intitulado ‘Vamos Lutar’.