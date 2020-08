Paris Saint-Germain multado em 30 mil euros por início tardio do jogo com Atalanta

O Paris Saint-Germain foi hoje multado em 30 mil euros pelo Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, pelo início tardio do encontro dos quartos de final da Liga dos Campeões, que venceu frente à Atalanta (2-1).

O treinador da equipa francesa, o alemão Thomas Tuchel, foi advertido pelo mesmo órgão disciplinar da UEFA, por ter sido considerado responsável pelo atraso no início do encontro disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, na quarta-feira

Na altura, os parisienses tornaram-se na primeira equipa qualificada para as meias-finais da inédita fase 'final a oito', que está a ser disputada na capital portuguesa, até 23 de agosto.

Marquinhos, aos 90 minutos, e Choupo-Moting, aos 90+3, operaram a reviravolta para o tricampeão francês, que garantiu a passagem às 'meias', depois de terem estado em desvantagem desde os 27 minutos, com um golo de Mario Pasalic.

Na terça-feira, o Paris Saint-Germain vai disputar um lugar na final com os alemães do Leipzig, que na quinta-feira afastaram os espanhóis do Atlético de Madrid, também por 2-1.