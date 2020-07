Mbappé sofre entorse no tornozelo e está em risco para a Liga dos Campeões

O futebolista internacional francês Kylian Mbappé sofreu uma entorse no tornozelo direito, que o poderá afastar da fase decisiva da Liga dos Campeões, cuja 'final a oito' se vai realizar em Lisboa, anunciou hoje o Paris Saint-Germain.

"[Mbappé] sofreu uma entorse no tornozelo direito, com lesão significativa do compartimento lateral externo", precisou o tricampeão francês, adiantando que a situação clínica do jogador, de 21 anos, será "reavaliada dentro de 72 horas".

O avançado lesionou-se e teve de ser substituído aos 33 minutos no jogo de sexta-feira entre o PSG e o Saint-Étienne, da final da Taça de França, que os parisienses venceram por 1-0, com um golo do brasileiro Neymar, aos 14.

A equipa da capital francesa vai defrontar em 12 de agosto os italianos da Atalanta, nos quartos de final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, uma solução de recurso encontrada pela UEFA em consequência da pandemia de covid-19.

O Comité Executivo da UEFA decidiu que Lisboa vai ser o palco para o desfecho da edição de 2019/20 da Liga dos Campeões, com uma inédita 'final a oito', em eliminatórias apenas com um jogo, nos estádios da Luz e José Alvalade, entre 12 e 23 de agosto.