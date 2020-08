Savoy Palace recebe jantar vínico no restaurante 'Alameda' este sábado

O Alameda, restaurante de cozinha portuguesa e mediterrânica do Savoy Palace, acolhe no próximo sábado, dia 15 de Agosto, um jantar vínico, no qual será apresentada uma selecção de vinhos do portefólio da Martin Boutique Wines.

O evento terá início no 'Alameda Lounge', junto à piscina principal, onde será servido um aperitivo pelas 20 horas, seguindo-se o jantar no restaurante, que contará com um menu de quatro pratos, devidamente harmonizado com as propostas de Pedro Martin, fundador da marca convidada.

Sobre o menu, o Savoy revela o seguinte:

"Concebida especialmente para a ocasião pelo 'chef' Carlos Gonçalves, a refeição começa com um 'amuse-bouche' de Tártaro de Pargo, Molho Ponzu de Tomate Inglês e Abacate, que se faz acompanhar por um Identidade OM 2018, Bairrada Chardonnay e Bical. Para entrada, o Camarão com Emulsão de Erva Caninha e Coco e Risotto de Açafrão combina com um 2160 Branco 2019 DOC Douro. Nos pratos principais, desfilam o Peixe Espada em Beurre Noisette, Tomate Confitado e Milho com Segurelha, que casa na perfeição com um 2160 Tinto 2017 DOC Douro; e a Pá de Anho da Região das Beiras com Parmentier Trufado, acompanhada por um Bone Dry Tinto 2016 da Bairrada. Entre as opções de peixe e de carne, o Sorvete de Uva Americana limpa o palato, ajudando a realçar todos os sabores. A Tarte de Chocolate Amargo e Gelado de Fava Tonka fecha uma experiência enogastronómica de requinte".

O jantar tem o custo de 45 euros por pessoa e as reservas podem ser efectuadas através do seguinte endereço de correio electrónico: [email protected] O 'dress code' para o jantar é casual.