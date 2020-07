2,5 milhões de euros para apoiar empresas nos custos de transporte

Foi com elogios à capacidade de crescimento da empresa Canning's Gin e à fama que ganha através de um “produto de altíssimo valor” com boa aceitação no mercados internacionais e no mercado interno, que o secretário regional da Economia aproveitou para sublinhar a inclusão de uma verba de “2,5 milhões de euros” no Orçamento Suplementar destinado a apoiar sociedades com “vocação exportadora”.

Este auxílio destinar-se-á a financiar operações com “custos de transporte da Madeira para Lisboa”. Dito por outras palavras todas as despesas que as empresas tenham “vão integralmente assumidas” pela tutela, garantiu logo após a visita.

“Um dos factores de competitividade que as empresas têm é colocar os produtos no continente ao mesmo custo de entrega na Região”, justificou em complemento a par de uma "missão" governamental que passa também por “reduzir custos de contexto e possam esbater a insularidade”, precisou.

Uma medida “importante”, conforme apontou o economista e líder do CDS/PP que mantém um acordo parlamentar com o PSD-M, através de uma coligação partidária que garante maioria no hemiciclo madeirense, razão pela qual, disse, acreditar que a proposta “será seguramente aprovada na próxima semana”.