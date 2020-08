De acordo com os dados apurados através do Inquérito à Identificação das Necessidades de Qualificações nas Empresas (IINQUE), nos próximos dois anos as empresas com sede na Região esperam recrutar 3.189 trabalhadores, o que representa 0,9% do total de recrutamento estimado para aquele período, tendo em conta o conjunto do país (345 584 trabalhadores).

Segundo esses mesmo dados, 88,0% dos trabalhadores a recrutar pelas empresas da Madeira referem-se a postos de trabalho na própria Região, sendo que os restantes 12,0% estão distribuídos por 4 regiões do continente (Norte, Algarve, Área Metropolitana de Lisboa e Centro).

Por outro lado, indicam que as empresas com sede no continente pretendem nos próximos dois anos recrutar 2.053 trabalhadores para ocuparem postos de trabalho na Região.

"Dos trabalhadores a recrutar pelas empresas com sede na RAM, 78,3% deverão ter curso de ensino não superior (profissional), 13,7% deverão possuir curso de ensino superior e para 8,0% não é apontado um nível de qualificação específico. A nível nacional, a distribuição das intenções de recrutamento tendo em conta aqueles três tipos de qualificações é diferente e mais equilibrada comparativamente à da RAM, apresentando, pela mesma ordem, as seguintes percentagens: 49,9%, 32,2% e 17,9%", revela o inquérito.

Além disso, os dados recolhidos através do IINQUE referem que em relação aos mais de dois mil trabalhadores a recrutar por empresas do continente na Madeira, 23,8% não deverão ter qualquer tipo de qualificação específico, 49,9% deverão possuir curso de ensino não superior e os restantes 26,3% curso de ensino superior.

De salientar que na Região, os dados do IINQUE foram recolhidos pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).