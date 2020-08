PCP defende acesso gratuito ao transporte escolar e passe de estudante

O PCP realizou hoje, no Centro do Funchal, uma acção de contacto com as populações para defender o acesso universal e gratuito ao transporte escolar e do passe de estudante para os alunos do ensino obrigatório.

Uma família que tenha um estudante sem acesso à acção social escolar e que necessite de transporte escolar, por ano pode ter de desembolsar cerca de 600 euros só para a aquisição de um título de transporte. Estes são valores exorbitantes, que pesam excessivamente nos orçamentos das famílias da nossa Região disse o deputado do PCP, Ricardo Lume.

No seu entender, em causa está "garantir esta justa reivindicação dos estudantes e das suas famílias".