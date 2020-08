Mulher ferida em colisão

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras esta manhã resultou num ferido, uma mulher, que foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. O acidente ocorreu pouco antes das 8 horas no cruzamento do Bom Jesus, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses enviado uma ambulância para local. Depois da retirada controlada do interior do carro onde seguia, a vítima foi encaminhada para os cuidados médicos.