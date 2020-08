Mulher ferida em choque frontal no Funchal

Esta manhã, por volta das 10h30, um choque frontal ocorrido no Lombos dos Aguiares, no Funchal, provocou um ferido.

A sinistrada, uma mulher com cerca de 60 anos, queixava-se de dores no peito e foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal também foram ao local com uma viatura de desencarceramento, uma vez que as primeiras informações davam conta que a mulher estava presa dentro do carro, mas a mesma não chegou a ser utilizada.