Mulher ferida em colisão no Porto Santo

Uma colisão entre um carro e uma moto, no Campo de Baixo, no Porto Santo, deixou ferida uma mulher com cerca de 40 anos. O acidente deu-se na manhã desta segunda-feira e deixou a vítima com escoriações e dores nas costas.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo asseguraram o seu transporte para o Centro de Saúde da ‘ilha dourada’.