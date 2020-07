CS Madeira com três reforços para a estrutura

A equipa de seniores femininos de andebol do CS Madeira garantiu para a próxima temporada o concurso de duas jovens madeirenses.

O principal destaque vai para Vera Freitas, andebolista que fez toda a sua formação no CD Colégio do Infante e CS Madeira. Nas últimas épocas alinhou no Alpendorada na I Divisão. Vera é licenciada em educação fisica e actua na ponta direita. Beatriz Faria é guarda-redes, e vem do Madeira SAD. Antes fez todo o seu percurso na formação no Académico do Funchal. Agora vão trabalhar sob a orientação do técnico Marco Freitas. Ao nível da estrutura do andebol do Sports saliente-se igualmente a contratação do técnico Tiago Rodrigues, ex guarda redes do CS Marítimo que vai trabalhar com Marco Freitas na seniores e na formação.