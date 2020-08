Porto Santo pronto para a enchente de Agosto

O Porto Santo prepara-se para receber uma enchente nas próximas duas semanas.

Os aviões e o navio da Porto Santo Line irão trazer mais turistas, regionais, nacionais e internacionais. O que significa que os hotéis, residenciais, alojamento local, táxis, restaurantes e bares vão ter mais clientes.

Desde o início do mês de Agosto, já é notório o grande movimento de pessoas nas ruas, praia e lojas da 'Ilha Dourada'. Também no campo desportivo há mais pessoas a praticar as mais diversas modalidades, como atletismo, caminhadas, golf, ténis, padel e náuticas.

Recorde-se que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve de férias naquela ilha até sábado passado e prometeu voltar em Fevereiro.