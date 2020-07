Ricardo Teodósio quer ser "o melhor entre os pilotos continentais"

Ricardo Teodósio, campeão nacional, chega ao Rali Vinho Madeira com a “ambição de tentar ser o melhor entre os pilotos continentais".

"Quatro pilotos madeirenses são os candidatos de peso à vitória e vou apenas pensar no campeonato de Portugal e colher o máximo de pontos possível. Quero fazer um rali diferente daqueles que fiz até hoje. Estou mais confiante após todo o trabalho realizado no Rali da Calheta. De qualquer forma, ainda vamos testar na próxima semana e verificar ainda mais coisas. O objectivo é nos sentirmos à vontade”, refere.

Ricardo Teodósio tem 44 anos, é natural do Algarve e estreou-se na modalidade em 2001. Desde 2018 que está equipado com Skoda Fabia R5 e foi com o modelo da casa checa que conquistou o seu primeiro título nacional em 2019. Este ano está aos comandos de um Skoda Fabia R5 Evo.