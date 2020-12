Tiroteio em restaurante junto a 'campus' universitário na Geórgia

Um homem armado disparou contra um restaurante mexicano junto à Universidade do estado de Kennesaw, na Geórgia, levando a polícia a deter o suspeito, sem haver até agora registo de feridos.

De acordo com a agência noticiosa Associated Press, o homem disparou contra o restaurante El Ranchero, perto do 'campus' de Marieta, a cerca de 32 quilómetros a norte de Atlanta, e fugiu, disse a polícia local, em comunicado, sem divulgar informações sobre a existência de feridos.

Uma hora antes, a universidade tinha informado, através da sua conta na rede social Twitter, que um homem armado foi visto a circular no 'campus' universitário, pedindo aos alunos que se abrigassem no local.

O alerta foi levantado, depois de a universidade ter informado nas redes sociais que o suspeito tinha sido detido.