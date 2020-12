Assembleia Municipal aprova IMI de 0,3%

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou, por unanimidade, a taxa de IMI de 0,3% para 2021, o valor mais baixo permitido por lei.

A majoração de 30% para imóveis degradados foi rejeitada. Verificou-se um empate a 21 votos e o desempate foi feito pelo presidente, Mário Rodrigues que manteve o voto contra.

Uma terceira proposta, do CDS, que recomenda à câmara que regulamente a isenção de IMI para os munícipes com quebras de rendimentos superior a 30% foi aprovada, com votos a favor de PSD e CDS, dois votos contra de deputados da coligação Confiança e abstenção dos restantes.