Isenções nas rendas e nas tarifas de água e no lixo

Os munícipes residentes nas freguesias da Boaventura e da Ponta Delgada não vão pagar a tarifa de água e de resíduos sólidos enquanto não for restabelecido o serviço. Esta é uma proposta que será levada à próxima reunião de Câmara Municipal, no entanto é de prever que a medida terá efeitos imediatos.

Entretanto, Micaela Nunes, presidente do conselho de administração da Segurança Social, Bruno Pereira, presidente do conselho de administração da Investimentos Habitacionais, estiveram esta manhã reunidos com o executivo de José António Garcês e prometeram ajuda rápida às famílias que perderam bens de primeira necessidade bem como sofreram danos nas habitações.

“A Segurança Social está pronta para apoiar a aquisição de equipamentos como pequenos electrodomésticos”, adiantou Micaela Nunes à saída no qual também estiveram diversos técnicos que vão esta manhã fazer o levantamento dos utensílios.