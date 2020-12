Feddal ausente do treino do Sporting devido a lesão

O defesa Zouhair Feddal esteve hoje ausente do treino do Sporting, que prepara o jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Belenenses SAD, com Jovane Cabral ainda limitado.

O central marroquino não participou na sessão de trabalho que decorreu na Academia em Alcochete devido a um traumatismo no joelho esquerdo, enquanto Jovane Cabral continua a realizar trabalho de ginásio e no relvado.

Já os jovens Vasco Gaspar, João Silva e Geny Catamo foram chamados pelo técnico Rúben Amorim ao treino.

O Sporting regressa ao trabalho no sábado, pelas 10:00, na Academia em Alcochete, seguindo-se a habitual conferência de imprensa do treinador de antevisão da partida, pelas 18:30, no Estádio José Alvalade.

O Sporting, que lidera a I Liga, com 26 pontos, visita no domingo, às 20:00, o Belenense SAD, 10.º classificado da prova, com 11 pontos.