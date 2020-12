Agendas de inovação entregues a 10 estabelecimentos do Funchal

No âmbito do projeto INNOVATUR, a ACIF-Câmara de Comércio e Indústria da Madeira entregou as agendas de inovação elaboradas para 10 estabelecimentos do Funchal, pela empresa CYRC Consulting.

Esta iniciativa assinala o fim da 1.ª fase de intervenção nas empresas do INNOVATUR, projecto co-financiado pelo Programa de Cooperação Territorial INTERREG MAC 14-20 (Madeira-Açores-Canárias) do qual a ACIF é entidade parceira na Madeira, e cujo principal objectivo é inverter o ciclo vicioso de perda de valor das empresas de alojamento e comerciais das zonas turísticas e desenvolver produtos adequados que construam modelos de negócio sólidos.

Participaram nesta fase cinco estabelecimentos de alojamento, três estabelecimentos comerciais, um cabeleireiro e um restaurante, localizados na área de intervenção definida no âmbito do projecto, designadamente o quarteirão compreendido entra a Rua das Pretas, Rua do Surdo, e Rua da Carreira.

Estabelecimentos participantes:

· Alojamento Local Trigal;

· Arte e Estética;

· Castanheiro Boutique Hotel;

· Fragmentos – Design de interiores;

· Hotel Caju;

· Joalharia São Pedro;

· Loft Surdo;

· Prima Caju;

· Residências Colombo.

Os documentos entregues às empresas contemplam um diagnóstico que inclui uma análise SWOT do negócio - identificando as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças - e a própria agenda de inovação, que detalha as áreas de inovação aplicáveis à empresa para o crescimento do negócio.

Este trabalho levou à identificação de áreas onde a inovação poderá trazer impacto positivo ao negócio, sendo, em alguns casos, uma necessidade já reconhecida pelo empresário e cuja implementação poderá estar já agendada ou em curso. Os prospectos de inovação foram categorizados por vertentes empresariais que englobam diversos aspetos da gestão, produto e modelo de negócio da empresa, entre as quais o marketing, a logística, a gestão de processos, a transformação digital, os recursos humanos, a gestão do cliente, e as parcerias, entre outros.