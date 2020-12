Infelicidade de Rúben Dias atrasa Manchester City na luta pelo 'pódio'

O Manchester City cedeu hoje um empate 1-1 na receção ao 'aflito' West Bromwich, em jogo da 13.ª jornada da Liga inglesa de futebol, no qual os visitantes beneficiaram de uma infelicidade do português Rúben Dias.

Poucos dias depois do 'nulo' (0-0) no dérbi de Manchester, os 'citizens', que contaram com o central e com João Cancelo entre os titulares, adiantaram-se no marcador por intermédio do médio alemão Ilkay Gundogan, aos 30 minutos, mas não tiveram capacidade para aumentar a vantagem ou sequer preservá-la.

Ainda antes do intervalo, os 'baggies', que ocupam o 19.º e penúltimo posto, conseguiram chegar ao empate, aos 43 minutos, através de um remate do nigeriano Semi Ajayi, que acabou por desviar em Rúben Dias e trair o guardião Ederson.

O conjunto de Pep Guardiola subiu, provisoriamente, ao sexto lugar, com 20 pontos, igualando West Ham, Everton, Manchester United, que ainda não jogaram nesta ronda, e o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que hoje bateu o Chelsea, por 2-1.

Se Rúben Dias foi infeliz no jogo da sua equipa, o mesmo não se poderá dizer dos compatriotas Daniel Podence e Pedro Neto, que asseguraram a reviravolta dos 'wolves', depois de o francês Olivier Giroud ter adiantado os 'blues', aos 49 minutos, num lance em que Rui Patrício ficou mal na 'fotografia'.

Além do guardião, os 'wolves' apresentaram-se com mais cinco portugueses no 'onze', o lateral Nélson Semedo, o médio Rúben Neves e os avançados Fábio Silva, Pedro Neto e Daniel Podence, que iria repor a igualdade com um grande golo, aos 66 minutos, depois de 'bailar' sobre Reece James.

Já com Vítor Ferreira no lugar de Podence, o Wolverhampton iria alcançar o tento do triunfo em tempo de compensação, na sequência de um rápido contra-ataque. O jovem médio contratado ao FC Porto lançou Pedro Neto e o extremo deixou para trás o central Kurt Zouma, antes de rematar cruzado e bater Edouard Mendy, aos 90+5 minutos.

O Chelsea, quinto colocado, com 22 pontos, averbou o segundo desaire seguido e, além de ter perdido a possibilidade de igualar a dupla da frente, Tottenham e Liverpool - que se defrontam na quarta-feira -, arrisca-se a terminar esta ronda no oitavo lugar.