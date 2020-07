Jovem atingido nas costas na Residência Universitária

Atingido por caixa na região lombar quando se encontrava na Residência Universitária, à Rua de Santa Maria, no Funchal, um rapaz de 18 anos foi ao início da tarde socorrido e transportado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses às urgências do Hospital Central do Funchal.

A corporação recebeu o pedido de socorro pelas 12h30, mobilizando uma ambulância de socorro e respectiva guarnição ao local.