Autarquia de Machico apoia munícipes com necessidades especiais

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites assinou recentemente (2 de Novembro) um protocolo de cooperação com a Autarquia de Machico para o fornecimento de transporte adaptado a dois munícipes com necessidades especiais, residentes na freguesia de Santo António da Serra, que estará em vigor até 31 de Julho de 2021.

O protocolo visa o transporte dos jovens para o Centro de Apoio Psicopedagógico da Sagrada Família, três vezes por semana e contempla também uma verba para apoio às actividades da Associação.

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais considera este um “apoio importante” para os jovens com necessidades especiais, que, desta forma, poderão frequentar o centro de apoio, procurando desenvolver e potenciar as suas capacidades, tendo em vista uma melhor qualidade de vida.