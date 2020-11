UEFA organizou com sucesso mais de 500 jogos entre Agosto e Outubro

A UEFA organizou mais de 500 jogos de futebol entre Agosto e Outubro, o que corresponde a cerca de 97% dos encontros que estavam agendados nesse período, durante a pandemia da covid-19, revelou hoje o organismo.

De acordo com o relatório "Protocolo de Regresso ao Jogo" da UEFA, entre 5 de Agosto de 15 de Outubro deste ano, o organismo organizou com sucesso 526 partidas, entre Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga dos Campeões feminina, Liga dos Campeões juvenis, Liga das Nações, 'play-offs' do Euro 2020, Sub-21 e eliminatórias femininas do Europeu.

"Este protocolo tornou o futebol profissional um dos ambientes mais seguros do mundo. 61.859 testes Covid-19 foram administrados com apenas 340 casos positivos. Três jogos foram remarcados, três tiveram de ser disputados em campo neutro devido ao novo coronavírus e apenas três foram cancelados", lê-se no documento da UEFA.

Em reação a este relatório, o presidente da UEFA considerou que foi uma "conquista incrível" ter um número tão elevado de jogos nesse período e mostrou-se satisfeito pelo número de casos positivos ter ficado "abaixo do 1%".

"O Protocolo de Regresso ao Jogo é robusto e garante a segurança a todos os envolvidos, mesmo em tempos difíceis, com a pandemia a progredir no continente europeu. Isto deixa-nos confiantes que podemos continuar a organizar as provas sem paragens ou adiamentos. Demonstra também que os jogos podem ser disputados em segurança", disse Aleksander Ceferin.

