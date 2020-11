MadeiraDiG adiado para 2021

A 17.ª edição do MADEIRADiG foi adiada para 2021. A decorrer habitualmente no primeiro fim-de-semana do mês de Dezembro, entre a Calheta e a Ponta do Sol, a organização do Festival Internacional de Música e Artes Digitais da Madeira optou pela não realização do evento em 2020 “tendo em conta os actuais constrangimentos relacionados com a crise sanitária resultante da pandemia especialmente no que concerne às restrições no tráfego aéreo e os recentes confinamentos implementados em países como a Alemanha, Inglaterra e Áustria, de onde é oriunda grande parte do público do festival, que se compõe em pelo menos 85% de público estrangeiro”.

A organização conjunta da APCA, Estalagem da Ponta do Sol e Digital in Berlin, que há poucos dias anunciou nomes como Abul Mogard, Lucy Railton ou Ben Bertrand pretende agora transferir todo o projecto para 2021. Assim, o certame dedicado às artes experimentais que estava agendado de 3 a 8 de Dezembro, anunciará atempadamente as novas datas de realização.