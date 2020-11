Filho de madeirense volta a ganhar Ronnie O'Sullivan

Ronnie O'Sullivan é considerado por muitos como o melhor jogador de snooker de todos os tempos, mas o filho de uma madeirense radicada há vários anos na Suíça voltou a eliminar o inglês de um grande torneio, desta feita nos 32 avos-de-final do Campeonato Britânico de Snooker - considerado como um dos três torneios (Triple Crown) mais prestigiantes da modalidade.

Ora, Alexander Ursenbacher - filho de Florença da Câmara, natural de São Jorge - afastou ontem o 'The Rocket' por 6-5, numa partida bem disputada que contou com um total de 11 frames. O lusodescendente começou bem e chegou a ter uma vantagem de dois frames em três ocasiões (2-0; 3-1; 4-2), tendo se deixado empatar (4-4) pelo número 2 do ranking mundial.

Ronnie ainda conseguiu chegar à frente (4-5), mas a recta final do desafio acabou por correr de feição a Alexander, que agora segue para os 16 avos-de-final do torneio.

Agora sinto-me como um jogador. Há cinco ou seis anos não sentia isso. Alexander Ursenbacher

E para que se tenha noção da dimensão do feito do jovem de 24 anos (66.º colocado no ranking mundial da modalidade), as casas de apostas colocavam uma vitória de Alexander a valer mais de 6 euros. Se Ronnie avançasse valia pouco mais de 1 euro aos apostadores.

Ele jogou muito bem e mereceu vencer. Ronnie O'Sullivan

Recorde-se que ambos já se tinham defrontado, em 2019, no Open do País de Gales (16 avos-de-final). O lusodescendente venceu 'The Rocket' de forma surpreendente, por 4-2, assumindo em declarações à Eurosport que esta era a sua maior conquista profissional até então.